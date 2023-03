Hospice, bancarelle fiorite tra il 16 e il 18 marzo per il compleanno della legge sulle cure palliative

Quest’anno ricorre il tredicesimo compleanno della legge 38 sulle cure palliative. L’associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino ha deciso di festeggiare questo traguardo con le bancarelle fiorite il 16 e il 18 marzo.

L’associazione sarà presente con due banchetti fioriti a Trento e a Mezzolombardo. L’appuntamento nel capoluogo è il 16 marzo alle 18 in piazza Pasi, a Mezzolombardo il 18 dalle 8 alle 12.30 in piazza delle Erbe, all’angolo di Banca Intesa San Paolo. Gli avventori potranno acquistare primule e violette per sostenere l’associazione.

La legge del 2010 riguarda le “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, e sancisce il diritto per ogni cittadino ad accedere a queste cure tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco che, per ricordarne l’importanza e il grande valore di dignità, l’associazione torna a proporre l’iniziativa delle bancarelle fiorite.

L’Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino Onlus nasce nel 2016. Nel 2022 ha avuto 167 soci iscritti, di cui 80 volontari attivi, 70 nell’hospice di Trento, 10 in quello di Mezzolombardo. Volontari che hanno prestato in totale 7703 ore di volontariato, di cui 7017 a Trento e 686 a Mezzolombardo.