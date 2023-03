Agitu, il Caro Marziano di Pif torna in Val dei Mocheni

La vicenda di Agitu Ideo Gudeta, la rifugiata etiope stabilitasi in Trentino tragicamente uccisa da un suo collaboratore, torna questa sera, venerdì 17 marzo, ad essere protagonista della puntata odierna di Caro Marziano, il format di Rai3 condotto da Pif. Dopo averla incontrata durante le prima serie del programma, il conduttore siciliano è infatti tornato in Val dei Mocheni per parlare con gli amici e i conoscenti di Agitu e scoprire cosa ha lasciato in valle il suo operato.

“Durante le prima serie di Caro Marziano incontrammo Agitu Ideo Gudeta, una rifugiata etiope stabilitasi in Trentino, regione in cui si distinse per la difesa dell’ambiente, in particolare di una razza autoctona di capre. Purtroppo, alcuni anni dopo, Agitu venne uccisa da un suo collaboratore. A ricordarla sono rimasti molti amici contagiati dal suo spirito di iniziativa e dal suo coraggio, e, insieme a loro, andremo alla ricerca delle capre di Agitu, una delle quali porta il nome Pif”, spiega la presentazione della puntata su RaiPlay.