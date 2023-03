Un Concerto per la pace e per i diritti con i cori del Trentino

Domenica 2 aprile alle ore 10 alla Sala della Filarmonica di Trento, in via Verdi, si terrà un Concerto per la pace e per i diritti delle donne iraniane e afghane a cui parteciperanno numerosi cori del Trentino.

Protagonisti dell’evento, promosso da Cgil, Cisl, Uil, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Anpi Trentino, ANPPIA, Atas Onlus, Associazione Centro Trento Astalli Onlus e Arci del Trentino, saranno il Coro Bella Ciao di Trento, il Coro Bianche Zime di Rovereto, il Coro Tridentum di Trento e l’Ensamble dell’Associazione Culturale degli Ucraini in Trentino Rasom.

“La gravissima situazione di morte e distruzione che colpisce donne e uomini in balia delle guerre in varie parti del mondo, i diritti negati, le violente repressioni cui sono soggette le donne iraniane e afghane, ci impongono l’obbligo morale di denunciare tutte le forme di violenze, di essere solidali con i desideri di pace e di libertà di tutti i popoli, e di essere la loro voce”, spiegano gli organizzatori dello speciale concerto, che sarà ad ingresso libero e gratuito.