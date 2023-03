Clima, i giovani dell’Alto Garda e Ledro presentano le loro proposte agli amministratori locali

I giovani parlano di clima agli amministratori dell’Alto Garda e Ledro. Lunedì 27 marzo e lunedì 3 aprile, i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte al progetto dell’associazione Viracao&Jangada, “Conferenza dei giovani sul clima”, presenteranno le loro raccomandazioni politiche e le proposte di azione locale di adattamento ai cambiamenti climatici che hanno elaborato in occasione degli incontri sul tema dello sviluppo sostenibile.

Le serate si svolgeranno lunedì 27 marzo alle 20.30, presso la Sala al Lago di Pieve di Ledro, e lunedì 3 aprile alle 20.30 presso l’Auditorium di Palazzo Panni di Arco. La Conferenza si inserisce in un percorso più ampio, quello delle Conferenze dei Giovani sul Clima in Trentino, che, a partire dal mese di gennaio 2023, si sta svolgendo in diversi territori della provincia.

Il progetto – spiega l’associazione – intende offrire ai giovani fino ai 35 anni più occasioni di cittadinanza attiva e partecipazione ai processi politici di livello locale sui temi dello sviluppo sostenibile e, in particolar modo, dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Il percorso delle Conferenze dei Giovani sul Clima in Trentino si inserisce infatti in un percorso partecipativo più ampio che mira a supportare l’elaborazione della futura Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici della Provincia autonoma di Trento.

L’intero percorso è promosso e finanziato dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA), che coordina il programma di lavoro verso la Strategia, e realizzato dall’Associazione Viração&Jangada in partenariato con il Centro Europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento, il Trento Film Festival e il Museo delle Scienze di Trento.

A conclusione dei lavori delle Conferenze, sabato 29 aprile, nell’ambito del 71° Trento Film Festival, si terrà la Conferenza Provinciale dei Giovani sul Clima in Trentino, un momento di coordinamento e sintesi con l’obiettivo di condividere tutte le raccomandazioni emerse nei diversi percorsi di partecipazione giovanile sui territori, le quali saranno raccolte all’interno di un documento finale. Quest’ultimo faciliterà il potenziale recepimento all’interno della Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici delle misure di adattamento emerse durante il progetto grazie alla partecipazione attiva dei giovani trentini coinvolti.