Rio Salè, questo pomeriggio giornata ecologica e aperitivo con i giovani di Buen Vivir

Un pomeriggio di raccolta rifiuti lungo il letto del Rio Salè, il rio che, passando per Povo, arriva poi al parco di Gocciadoro. A proporla sono le ragazze e i ragazzi di “Buen Vivir”, progetto nato da un’idea di Emanuele Rippa e Adela Zotaj che nei mesi scorsi hanno vissuto e raccontato l’Ecuador, e che ora prosegue anche in Trentino.

Il primo evento è appunto la giornata di comunità che sarà proposta questo pomeriggio alle 14, con ritrovo al CRM di Povo; i partecipanti sono invitati a portare sacchi neri e guanti da lavoro.

“L’idea è quella di portare anche qua in Trentino alcuni aspetti del concetto del buen vivir che siamo andati a conoscere in Ecuador, e quindi cercare di portare avanti dei progetti in armonia con la natura, creando giornate di comunità che facciano nascere relazioni“, spiega Rippa. “Iniziamo con questa prima giornata che si concluderà con un aperitivo, l’idea è poi quella di strutturarsi coinvolgendo anche la Circoscrizione e altre realtà locali per mettere in campo altri progetti a tema, nei prossimi mesi”.