Controlli nel weekend, diverse irregolarità per guida in stato di ebbrezza

Sedicenti avvocati e falsi carabinieri chiedono beni o denaro, occhio alle truffe agli anziani

I Carabinieri di Trento e l’Ordine degli Avvocati trentini mettono in guardia rispetto ad alcune truffe a danno di donne anziane portate a termine sempre con lo stesso modus operandi che si sono verificate nei giorni scorsi in Val di Non e nelle Giudicarie. Le vittime, infatti, dapprima sono state contattate telefonicamente da una sedicente […]