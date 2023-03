A Storo domenica 2 aprile “Il Pane trentino in festa”

Conto alla rovescia per la seconda edizione di “Pane trentino il festa”, in programma per domenica 2 aprile a Storo. La manifestazione sarà ospitata nella sede di Agri 90, cooperativa agricola guidata dal presidente Vigilio Giovanelli.

“L’appuntamento ritorna dopo il successo raccolto dodici mesi fa dall’edizione del debutto – spiega Giovanelli –. Una idea, quella del Pane trentino in festa, nata tra la curiosità e che ha raccolto considerevole partecipazione. Ricordiamo che l’evento è organizzato da Agri 90 in collaborazione con Pro Loco Storo, Consorzio Bim del Chiese, Apt Madonna di Campiglio, Comune di Storo, Istituti alberghieri di Rovereto e Tione senza scordare, ovviamente, le altre realtà partner e i produttori di pane che forniscono la materia prima fondamentale per trasformare in realtà questa bella idea e garantire, alla materia prima, una vetrina per valorizzarla al meglio”.

IL PROGRAMMA

Si inizia alle 10 con il benvenuto degli organizzatori e gli indirizzi di saluto dei rappresentanti istituzionali. Seguirà la degustazione del pane fresco appena sfornato e preparato da allieve e allievi (seguiti dai loro insegnanti) dell’Istituto alberghiero di Rovereto. Il pane sarà abbinato ai formaggi dell’Azienda agricola “Cugna” di Luca Radoani di Borgo Chiese, allo speck di Bomè Carni di Pieve di Bono-Prezzo, ai salumi della macelleria Bazzoli di Sella Giudicarie e all’olio dell’Agraria di Riva del Garda. I dolci, invece, saranno proposti dalla pasticceria Salvotelli di Baitoni di Bondone, dal panificio Zanoni di Ponte Arche, della pasticceria Dolce Peccato di Storo e dal Panificio Palacios di Arco. Non mancheranno i vini della Cantina di Toblino e le birre del Birrificio Leder.

PRANZO CON I “POLENTER”

Per l’incontro conviviale del mezzodì è richiesta la prenotazione entro la giornata di venerdì 31 marzo telefonando alla cooperativa Agri 90 di Storo. Dalle ore 12.30 di domenica 2 aprile saranno servite e si potranno degustare la polenta carbonera cucinata dai Polenter di Storo e la pizza del ristorante “La Contea” di Borgo Lares cucinata con la farina bianca della Cooperativa Agri 90. Il tutto arricchito da taglieri di formaggi e salumi.

TRA PREMI E SOLIDARIETA’

Due altri momenti caratterizzeranno la giornata. Il primo sarà proposto dal Panificio Binelli: si dovrà indovinare il peso di un pane gigante. Quanto ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza. Il secondo, invece, appartiene alla consegna del premio “La Valle ringrazia”, ideato per esprimere la gratitudine a chi ha garantito visibilità alla valle del Chiese e ai suoi prodotti tipici.