Dal 31 marzo al 16 aprile arriva la 51esima edizione del festival “Pasqua Musicale Arcense”

Brentonico, domenica una giornata ecologica per pulire il paese

A Brentonico, per la Giornata internazionale dell’ambiente, viene organizzata un’attività ecologica di pulizia del paese. L’appuntamento è per domenica 5 giugno ore 9.30, con ritrovo al parco Cesare Battisti, dove i partecipanti si dovranno presentare muniti di guanti (vietato il monouso!) e, chi ne avesse la disponibilità, anche di scope o rastrelli. Per i volontari […]