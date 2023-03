Il vincitore del Premio Andersen in Biblioteca a Pergine

Ciclabile Trento-Pergine Valsugana, approvato il progetto per il tratto dai Crozi al rio Farinella

È stato approvato il progetto dell’ultimo tassello che manca per completare la ciclabile Trento-Pergine Valsugana. Il tratto mancante va dalla “strada-bypass” dei Crozi, ex SS47, alla pista di recente alla pista di recente realizzazione, che finisce in corrispondenza della passerella ciclopedonale sul rio Farinella, per una lunghezza complessiva di circa 860 metri. La struttura tecnica […]