La musica di Saad Cobolt a Londra con UploadSounds

Dopo aver chiuso il 2022 con la vittoria del contest di UploadSounds, il cantautore bolzanino Saad Cobolt, alias Alejandro Zarate, vola a Londra, grazie al primo “export” dell’anno organizzato dalla piattaforma musicale dell’Euregio, che da 15 anni si pone l’obiettivo di valorizzare la scena musicale di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Il prossimo mercoledì 5 aprile, infatti, giovane talento suonerà in apertura del concerto londinese dei Coma Cose all’ O2 Academy di Islington, unica data data europea del loro tour oltre a Parigi.

La presentazione del nuovo disco dei Coma Cosa nel live londinese sarà l’occasione anche per Saad Cobolt di farsi conoscere al pubblico anglosassone, facendo ascoltare il suo repertorio su un palco prestigioso, che ben si adatta alle sue sonorità indie folk ispirate ad artisti come Ben Howard, Bon Iver e Roo Panes.

Come tante cose nate di recente, la musica di Saad Cobolt è figlia del periodo pandemico, in cui il giovane songwriter ha imparato a suonare la chitarra e cominciato a scrivere i propri brani. Successivamente inizia a suonare in Alto Adige entrando nel collettivo di musicisti “Supermarket Music”, in cui ha appreso le tecniche di produzione musicale. Ora la musica è la sua principale passione ed il suo tempo libero è occupato soprattutto dalla scrittura e composizione di canzoni, con cui cerca di raccontare sé stesso e il suo mondo nel modo più semplice possibile.

Un traguardo più che soddisfacente anche per UploadSounds, che a fine aprile presenterà la sua 15° edizione. UploadSounds è la piattaforma per musicisti e professionisti della musica condivisa dalle tre province dell’Euregio – Alto Adige, Trentino e Tirolo. Ben lontano dall’essere un semplice concorso, Upload è un format in cui gravitano diversi importanti progetti: oltre al Contest con premi in denaro per la crescita musicale dei partecipanti anche la rassegna UploadOnTour, aperta a tutte le band iscritte; Export, il progetto che apre nuove possibilità per gli artisti ed infine School, con workshop e laboratori per la formazione dei giovani talenti.