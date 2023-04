“Passeggino Marathon”, a Terlago una camminata inclusiva

Prenderà il via sabato 15 aprile alle ore 14 la “Passeggino Marathon”, la marcia non competitiva che si svilupperà lungo un percorso di 5 km con partenza dal lago di Terlago, alla quale sono invitate a partecipare le famiglie con bambini piccoli e grandi e l’invito è esteso anche ai nonni e ai parenti. La camminata, organizzata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento, con il Comune di Vallelaghi e il Distretto Famiglia Vallelaghi, partirà dal “Bar Lido”, e seguirà il sentiero a misura di passeggino lungo il lago per proseguire quindi lungo la pista ciclabile e fare ritorno al punto di partenza percorrendo la strada provinciale. Alla fine della manifestazione saranno consegnati dei premi alle famiglie partecipanti con buffet e animazione per tutti. Per partecipare, è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.trentinofamiglia.it, dove in pochi giorni si sono già registrati 60 iscritti.

“Si tratta di’ una progettualità nata all’interno del Festival della famiglia 2022 a testimoniare che il Festival non si esaurisce nell’arco di una settimana ma lancia proposte che si tengono nel corso dell’anno”, ha detto durante la conferenza stampa di presentazione l’assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana: “Un plauso a questa iniziativa – ha proseguito – che vuole essere un momento di socializzazione e di ricostruzione, dopo la pandemia, dei rapporti umani e sociali, oltre ad avere il merito di far conoscere un territorio di nicchia che vede la partecipazione, in primis, delle famiglie con i bambini. Il sentiero, grazie all’intervento del Comune Vallelaghi, è stato reso fruibile sia per le famiglie con i passeggini, sia per le famiglie con componenti con disabilità, sia per i nonni. Credo – ha detto in conclusione – che questo evento sia un’opportunità per presentare un nuovo modo di vivere il nostro territorio “aperto e inclusivo”. Una iniziativa che è il punto di arrivo di un grande impegno corale e anche del volontariato”.

Il progetto è stato ideato dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento e oggi era presente il suo dirigente Luciano Malfer: “prima edizione della maratona grazie al lavoro in sinergia con il Distretto famiglia, il Comune di Vallelaghi e il Gruppo Sportivo. Lanciato al ff 2022 . il sentiero si avvale di una segnaletica con pittogrammi ad indicare dislivello, servizi, tempo, che saranno permanenti lungo tutto il lago.

“Ci stiamo lavorando da diversi mesi – ha esordito Lorenzo Miori sindaco del Comune Vallelaghi – . Sotto la veste di una maratona vi è la cornice accattivante di una passeggiata inclusiva, intergenerazionale, a 360 gradi, rivolta a tutti dai passeggini per neonati ai portatori di disabilità e agli anziani. All’interno del nostro Distretto famiglia è sicuramente il più significativo e lo vorremmo replicare anche nei prossimi anni. La scelta del lago di Terlago non è casuale: il minimo dislivello è un fattore importante e altrettanto importante è il target del lago: turismo sportivo arricchito da falesie, arrampicate, escursioni, lake-line, piste ciclabili. Per realizzare questo progetto abbiamo coinvolto varie associazioni locali, il gruppo giovani, “Inter-agiamo” composto da genitori, il gruppo anziani, la proloco, i vigili del fuoco. Abbiamo aperto il form d’iscrizione da alcuni giorni e siamo già arrivati a 60 iscritti.” Infine, ha ricordato il programma: ritrovo ad ore 14 con il ritiro pettorali; ore 14.30 partenza; giro del lago – in camminata o di corsa – di 5 km, premiazioni; animazione e buffet per tutti i corridori. “Vi saranno – ha detto in finale – una decina di “premi speciali” per: la famiglia più giovane e quella più anziana, più numerosa, più simpatica, ecc.”.

“Dopo il Covid stanno ripartendo tante iniziative per la coesione sociale – ha detto Luca Sommadossi, presidente della Comunità Valle dei Laghi – ed è importante essere qui per noi per dare visibilità a iniziative della nostra valle. Lavoriamo in un Distretto famiglia Vallelaghi che ha voglia di tornare a portare fermento con attività ed eventi sul territorio. Andiamo a valorizzare un territorio, il lago di Terlago, che è uno dei 7 laghi della nostra valle. Ogni lago ha una sua specificità ed è questa la ricchezza”. In chiusura Mauro Bressan, presidente del Gruppo Sportivo Fraveggio: “abbiamo sposato appieno questa iniziativa perché vogliamo promuovere lo sport a 360 gradi, non solo agonistico, ma ci rivolgiamo alle famiglie, ai nonni, in sintesi: a tutte le età. L‘evento è occasione per scoprire un angolo della nostra valle a pochi passi dalla città di Trento. Un percorso semplice che parte dal lido di Terlago, gira in senso orario su un sentiero sterrato, poi segue la ciclabile a sud e rientra passando dal borgo di Terlago e arriva al lago. Sottolineo che il percorso è sbarrierato, fruibile ed è occasione di farsi conoscere nel nostro Trentino e attirare la frequentazione delle famiglie residenti e di turisti”.