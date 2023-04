Riaperti il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé

Parco Archeo Natura di Fiavé. foto © Tommaso Prugnola Team Videonaria Archivio Soprintendenza beni culturali PAT

A Fiavé è iniziata la nuova stagione del Parco Archeo Natura, con l’area archeologica inclusa nel Patrimonio Mondiale UNESCO, e del Museo delle Palafitte, che riapre dopo i recenti lavori di manutenzione straordinaria. Parco e museo sono visitabili nei giorni di sabato, domenica, lunedì e festivi dalle 13 alle 18 fino al 19 giugno e dal 24 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 19. L’esperienza di visita sarà arricchita dalla rassegna “Primavera in palafitta” proposta da aprile a giugno dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici.

Visite guidate partecipate, laboratori, archeologia dimostrativa e attività per famiglie sono le attività proposte al pubblico, in un avvincente viaggio nella preistoria sulle tracce di antenati che abitavano nelle palafitte nell’età del Bronzo. Il prossimo appuntamento è lunedì 10 aprile alle 14 al Museo delle Palafitte con “L’officina della lana cotta”, un laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi. Sempre lunedì alle 16.30 il Parco Archeo Natura propone “Un giorno in palafitta”, una visita guidata partecipata per esplorare il parco in compagnia di un’archeologa.

Con la riapertura del parco riprendono anche le attività per il mondo della scuola proponendone 18, tra percorsi e i laboratori didattici, rivolti ad alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Il polo museale di Fiavé rappresenta un unicum grazie all’eccezionale valenza archeologica immersa in un contesto ambientale di grande valore. Di particolare suggestione è il percorso che collega il museo al parco e al vicino sito palafitticolo, dove sono tuttora visibili i resti dei pali che sorreggevano le costruzioni preistoriche. La passeggiata si snoda tra prati, campi coltivati e la riserva naturale di Fiavé Carera, sita all’interno del territorio delle Giudicarie Esteriori riconosciuto dall’UNESCO Riserva di Biosfera. Il Parco Archeo Natura, ideato e realizzato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, offre un’esperienza immersiva tra archeologia e natura attraverso installazioni che evocano la “selva di pali”, una passerella sospesa sull’acqua, e la ricostruzione di cinque capanne, tre delle quali visitabili, realizzate a grandezza naturale e ricostruite sulla base dei dati scientifici.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e iscrizione contattare i numeri 3351578640 / 3316201376 oppure visitare il sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia