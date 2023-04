È ambientata in Trentino la rubrica di Rai 1 “Le Ragioni della Speranza”

Nasce il Consiglio di Chiese di Trento, un passo verso l’unità tra i credenti in Cristo

Un momento di preghiera ecumenica, che si è svolto in Cattedrale a Trento alle 18 di domenica 10 ottobre, ha celebrato la nascita del Consiglio di Chiese di Trento. Si tratta di una realtà già presente in molte città in Italia e nel mondo, con l’obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo le tante voci […]