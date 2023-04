Collegamento funiviario Cogolo-Peio, c’è un progetto dal costo di 21 milioni di euro

Una cabinovia da 10 posti e un investimento complessivo di circa 21 milioni di euro. Il progetto di collegamento funiviario fra Cogolo e Peio Fonti è stato presentato nella serata di mercoledì 19 aprile a Cogolo, nella sede del parco nazionale dello Stelvio.

Per la realizzazione del collegamento ci vorranno 4 anni, di cui 2 necessari ad ottenere le autorizzazioni, ha detto il presidente di Trentino Sviluppo, Albert Ballardini. Del costo di 21 milioni di euro, 15,5 milioni sono destinati alla realizzazione dell’impianto e 5,5 alle opere accessorie.

“Il collegamento funiviario – ha detto l’assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni – potrebbe diventare un esempio, unico in Trentino, di progettazione turistica sostenibile a livello ambientale, economico e sociale. La Provincia ci crede con convinzione e vogliamo realizzarlo in tempi rapidi e in condivisione con il territorio”.

Il progetto nasce a luglio del 2021, quando la Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo ed il Comune di Pejo hanno sottoscritto un accordo quadro per consentire l’avvio della progettazione per la valutazione ambientale strategica e per la relativa valutazione di incidenza ambientale.

Da marzo 2022, l’Unità Economia del Turismo e Marketing Territoriale di Tsm-Trentino School of Management ha attivato un processo di ricerca-intervento volto ad offrire alla destinazione e alla comunità di Peio elementi concreti per valutare la desiderabilità e la fattibilità dell’impianto di collegamento funiviario e per valutare se e come un collegamento a fune possa migliorare l’esperienza turistica e innescare un processo di riqualificazione dell’offerta, impattando positivamente sui comportamenti di turisti e residenti. Le conclusioni di questa attività di ricerca hanno evidenziato che l’impianto di collegamento possa essere un elemento chiave per aumentare l’attrattività sul mercato turistico, generando quindi impatti positivi per l’economia locale, ma solo a patto che venga inserito in una strategia organica di sviluppo turistico territoriale.

Su proposta dell’assessore comunale al bilancio ed opere strategiche del Comune di Pejo, Simone Pegolotti, e del capogruppo di minoranza, Aldo Bordati, è stato deciso di attivare a breve un tavolo di lavoro, composto da amministratori pubblici ed operatori turistici, per determinare una sorta di “road map” del progetto, valutando nel contempo eventuali correzioni o integrazioni.