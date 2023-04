A Tione inaugurata la nuova comunità alloggio di Anffas

Gli oggetti “riprendono vita” nel magazzino del Riuso a Tione

Da un anno a questa parte a Tione, la Cooperativa Lavoro gestisce il magazzino del Riuso; chi ha qualcosa che non usa più e ancora in buono stato per essere riutilizzato, lo può portare nel magazzino situato in via Fabbrica 86 nella zona industriale di Tione. Nei mesi di attività di recupero è stato creato un […]