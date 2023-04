L’Aquila Basket espugna Brindisi, e sono due punti fondamentali

Foto Aquila Basket

È una vittoria fondamentale quella ottenuta dall’Aquila Basket al PalaPentassuglia di Brindisi: in Puglia, i ragazzi di coach Molin si impongono per 86 a 73 sull’Happy Casa Brindisi, raggiunta a quota 28 punti e superata al sesto posto in classifica in virtù della differenza punti negli scontri diretti. Un grande risultato in ottica playoff, arrivato dopo 40’ giocati da grande squadra, resistendo alle spallate dei padroni di casa, allungando nel secondo quarto e rimanendo sempre al comando: i punti di Atkins e Flaccadori, il cuore di capitan Forray, un impatto totale in attacco e in difesa di tutti i bianconeri andati a referto.

La cronaca: Trento impatta bene il match, soprattutto dal punto di vista difensivo: le stoppate di Grazulis e Atkins e i canestri di Conti e Flaccadori aiutano i bianconeri a prendersi il primo vantaggio della partita, ma Brindisi cambia marcia all’improvviso con le triple di Mascolo e Burnell e con un autentico show balistico di Bowman. Una tripla a tutto campo di Forray sulla sirena del primo quarto tiene gli ospiti a contatto (18-17), ma i padroni di casa sembrano mettere la sfida sui loro binari con energia e ritmo (30-23). Nella seconda metà del secondo quarto però c’è una sola squadra in campo, o quasi: break di 16-0 e bianconeri avanti di 7 all’intervallo con due triple devastanti di Flaccadori e con Spagnolo a innescare i canestri di Grazulis (32-39 a metà partita). Bowman sembra non poter sbagliare un tiro (40-41), ma Trento risponde colpo su colpo con un fantastico Spagnolo e un Atkins attento: Crawford e Udom firmano i punti che tengono avanti gli ospiti 50-56 dopo i primi 30’. Nell’ultimo quarto la partita si alza ulteriormente di colpi e di intensità: Forray segna da 9 metri una tripla pazzesca per il 52-64, poi lo show offensivo lo offre uno scatenato Atkins. La tripla “dell’ex” di Udom vale il 58-71, il solito Darion e Lockett segnano i canestri che ribaltano anche il -10 subito all’andata. “Un successo – ha commentato capitan Forray a fine partita – che vogliamo dedicare al nostro compagno di squadra Alessio Calamita, che ha perso il papà ieri: un grande abbraccio a distanza da tutti noi”.

“Penso che sia stata una vittoria meritata, volevamo fare una partita di questo tipo abbassando le percentuali di Brindisi dentro l’area e abbiamo fatto un buon lavoro sui loro lunghi. Questo impatto in difesa ci ha dato fiducia, ci ha permesso di non pagare a caro prezzo qualche passaggio a vuoto in attacco: abbiamo vinto su un campo difficile, è un successo che ci avvicina ai playoff e che ci gratifica”, ha detto coach Lele Molin: “Siamo nelle condizioni di essere padroni del nostro destino, fino in fondo: abbiamo interpretato bene la partita e non abbiamo concesso a Brindisi le consuete folate che specialmente in casa ha saputo produrre nella stagione”.

Ora i bianconeri sono attesi ad un’altra sfida dall’alto coefficiente emozionale e spettacolare in casa contro Venezia domenica 30 aprile alle 17.30.

Il tabellino:

Happy Casa Brindisi 73

Dolomiti Energia Trentino 86

(18-17, 32-39; 50-56)

Happy Casa Brindisi: Burnell 7, Reed 11, Flores ne, Bowman 31, Harrison 4, Mascolo 11, Bocevski ne, Mezzanotte 1, Riisma, Bayehe 2, Perkins 6. Coach Vitucci.

Dolomiti Energia Trentino: Conti 2, Spagnolo 8, Forray 10, Flaccadori 14, Udom 10, Dell’Anna ne, Crawford 7, Grazulis 12, Atkins 16, Lockett 7. Coach Molin.