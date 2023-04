Continua il sogno dell’Itas Trentino, che batte 3 a 1 Piacenza e vola in finale Scudetto

Foto Marco Trabalza – Trentino Volley

La Trento sportiva torna a sognare con l’impresa dell’Itas Trentino, che in una BLM Arena gremita batte 3 a 1 Piacenza aggiudicandosi gara 5 della serie di semifinale e, per la nona volta nella storia, vola in finale Scudetto. Un grande risultato per i ragazzi di Lorenzetti, in campo con il sestetto tipo, con Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. che, dopo essere stati avanti per 2 a 0 nella serie, si erano fatti raggiungere sul 2 a 2 e sono stati capaci di reagire alla falsa partenza anche nella sfida decisiva, aperta con il vantaggio di Piacenza, grazie alla consistente prova in attacco di Kaziyski (11 col 45%), Lavia (10 col 43%), Podrascanin (11 col 64% in primo tempo e 4 muri) e soprattutto di Michieletto, a cui è andata la palma dell’mvp e del best scorer dei suoi (14 punti con 2 muri e 3 ace).

La cronaca. Dopo una partenza punto a punto è Piacenza che, di fronte ad una Trentino Volley piuttosto bloccata, prova ad allungare, prima sul 12 a 9, e poi sul 14 a 10, grazie alle giocate di Romanò, Leal e Lucarelli. La reazione Trentina non appare efficace di fronte alla continuità degli avversari, trascinati da un Simon decisivo in attacco ed a muro, che porta Piacenza sul 22 a 15 e indirizza il primo set. I ragazzi di Lorenzetti, con la testa già alla seconda frazione, non riescono a sfruttare l’infortunio di Leal, che dopo l’intervento dei sanitari resta stoicamente in campo, ed è un attacco sul velluto di Caneschi a chiudere il set sul 25 a 18 per gli ospiti.

Il match ritrova equilibrio in avvio di secondo parziale, con le due squadre che si alternano in battuta senza scossoni fino al 10 pari. È Trento che, con un muro di Kaziyski imitato poco dopo da Michieletto, trova il primo break del set, portandosi sul 13 a 10. Brizard è letale in battuta e Piacenza accorcia lo svantaggio, ma Trento risponde con convinzione, e un fondamentale muro di Lisinac riporta i trentini a +3, sul 18 a 15. L’allungo decisivo arriva sul 20 a 17: prima un ace di Kaziyski trova un ace e poi un muro di Podrascanin portano la Trentino Volley a +5. Tardiva la reazione di Piacenza, che tenta di riportarsi sotto, ma crolla definitivamente con l’ace di Michieletto, prima che un errore in battuta degli emiliani cala il sipario sul set con un 25 a 20 che riporta la gsfida sull’1 a 1.

Diverso il copione del terzo set, con il primo vero break che arriva già sul 5 a 3 ed è di Trento, che sfrutta al meglio gli attacchi di Kaziyski e Lisinac. Piacenza è brava a non mollare e si riporta sul pari, 8 a 8, con un punto di Simon, ma è Trento che torna subito avanti sul 13 a 9, e allunga, grazie al muro di Podrascanin e l’ace di Michieletto, fino al 19 a 12. Per Piacenza è troppo tardi per tornare nel set, ed il timido tentativo è stroncato dai punti decisivi di Lisinac e Lavia, che chiudono il set sullo schiacciante risultato di 25 a 17.

La Trentino Volley parte con il piede giusto anche nel quarto parziale: i punti di Kaziyski e Lavia valgono l’immediato 3 a 0, con Piacenza che ci mette un po’ a trovare il ritmo partita. Quando lo fa, aiutata anche da una dubbia decisione dell’arbitro su un tocco sotto rete, il match ritrova il pari sul risultato di 6 a 6. Trento prova a rimettere la freccia, e un muro in coabitazione tra Sbertoli e Podrascanin vale il 10 a 7. Si avvicina il momento decisivo, e il palazzetto si accende, quando, dopo diversi salvataggi della difesa trentina, un attacco di Piacenza che finisce fuori porta il punteggio sul 12 a 8, ma gli emiliani trovano nuovamente la forza di riportarsi sotto. Il terzo tentativo di fuga è quello definitivo per la Trentino Volley, e arriva con una serie in battuta dell’implacabile Michieletto: tre stoccate irresistibili per la difesa di Piacenza e un efficace muro di Nelli e Podrascanin valgono il 22 a 16. Ormai la sfida appare indirizzata, ed è un’errore in attacco di Piacenza, che richiede la conferma del video check, a scatenare il boato del tifo di casa ed assegnare a Trento il punto del 25-19: gioco-partita-incontro, ma soprattutto l’accesso alla Finale Scudetto che, in casa Trentino Volley, mancava dall’ormai lontano 2016.

“Sono davvero contento per i ragazzi, perché oggi assieme alla qualificazione alla Finale hanno conquistato anche l’accesso alla prossima Champions League – ha sottolineato l’allenatore Angelo Lorenzetti a fine partite – . In questi anni ho sempre tenuto sotto pressione la squadra rispetto a questo traguardo, perché il massimo torneo continentale è una manifestazione bella da giocare e che ti fa crescere. Sarà un orgoglio vederli giocare ancora nell’Europa che conta e aver realizzato la vision che aveva dato loro il Presidente ad inizio stagione. Lui stesso l’aveva definita molto difficile, spero che questo lo renda orgoglioso di noi”.

Il primo appuntamento con la Serie di Finale Scudetto è programmato per lunedì primo maggio alla BLM Group Arena (ore 18.15). Prevendita biglietti già attiva, anche su internet sul sito https://trentinovolley.vivaticket.it/.

Il tabellino:

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1

(18-25, 25-20, 25-17, 25-19)

ITAS TRENTINO: Lisinac 9, Kaziyski 11, Michieletto 14, Podrascanin 11, Sbertoli 2, Lavia 10, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, D’Heer. N.e. Cavuto, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY: Brizard 3, Lucarelli 12, Simon 9, Romanò 17, Leal 10, Caneschi 8, Scanferla (L); Recine, Gironi. N.e. Basic, Hoffer, Alonso, Cester, De Wejier. All. Massimo Botti.

ARBITRI: Puecher di Rubano (Padova) e Curto di Gorizia.

DURATA SET: 26’, 28’, 26’, 28’, ; tot 1h e 48’.

NOTE: 3.584 spettatori, per un incasso di 51.478 euro. Itas Trentino: 9 muri, 5 ace, 16 errori in battuta, 5 errori azione, 47% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 8 muri, 6 ace, 24 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 42% (17%) in ricezione. Mvp Michieletto.