Molestie e furti al 25 aprile, l’Arci condanna: “Episodi intollerabili”

Foto Facebook Arci del Trentino

Lascia uno strascico di polemiche la festa del 25 aprile che si è svolta a Trento, al parco delle Albere, con la partecipazione di tantissimi cittadini che, dalla “pastasciutta antifascista” del pranzo fino ai dibattiti pomeridiani e ai concerti della serata hanno affollato l’evento. Tra tante persone, però, anche un “non meglio identificato gruppo di imbecilli“, come lo definisce l’Arci del Trentino, organizzatore dell’evento. condannando gli “alcuni episodi di molestie contro ragazze e ragazzi e furti” che si sarebbero verificati durante l’evento.

“Abbiamo speso mesi a organizzare una festa che fosse il più possibile aperta e inclusiva. L’abbiamo voluta come sempre il più possibile accogliente e sicura e ci fa male pensare che per qualcuno possa non esserlo stata”, scrive l’Arci del Trentino sui suoi canali social. “Si tratta di fatti semplicemente intollerabili che ci riempiono di rabbia e delusione. Non vogliamo che episodi del genere accadano mai, tanto meno durante la nostra festa, la festa di tutte e di tutti. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza sincera a chi ha subito tutto questo e il nostro impegno a incrementare gli sforzi affinché episodi del genere non si ripetano in futuro”.