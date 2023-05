Il Lago di Tovel al MoMA di New York con la foto di Tomaso Marcolla

C’è anche un po’ di Trentino al concorso organizzato dal MoMA, il museo di arte moderna di New York, che ha invitato gli artisti ad esprimere il proprio modo di vedere il mondo naturale attraverso la fotografia, per rivelare la bellezza e la diversità del nostro ambiente o catturare una scena che incoraggi gli altri ad agire per proteggere la Terra.

Tra le immagini pervenute da tutto il mondo, infatti, è stato selezionato anche un suggestivo scatto realizzato al lago di Tovel realizzata da Tomaso Marcolla, che assieme alle altre fotografie scelte sarà pubblicata sui canali social, sul sito Web del MoMA e sugli schermi digitali in determinate metropolitane di New York City.