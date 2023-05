A Rovereto tra il 6 e il 7 maggio il Wired Next Fest: ecco il programma

A Rovereto torna Nuvolette, l’iniziativa dedicata al mondo dell’illustrazione e del fumetto

Quattro giorni dedicati al mondo dell’illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto. A Rovereto, tra giovedì 19 e domenica 22 maggio, torna Nuvolette, il progetto di Impact Hub Trentino. Oltre 30 artisti si cimenteranno in sonorizzazioni, live performance di disegno e animazioni. Non mancano poi laboratori per bambini, incontri con gli autori e performance: […]