A Rovereto torna Nuvolette, la settimana dedicata al fumetto

Si apre con oggi Nuvolette, una settimana organizzata da Impact Hub Trentino dedicata al mondo dell’illustrazione, del racconto per immagini e del fumetto. Da lunedì 8 a domenica 14 maggio, il centro storico di Rovereto si trasforma in un autentico atelier d’arte: performance di disegno, laboratori e giochi per bambini, un concerto disegnato, incontri con gli autori e mostre personali e collettive tra le strade, le piazze e i locali della città.

“In questa edizione – spiega Dalia Macii di Impact Hub – grande importanza hanno le esposizioni, che saranno aperte con vernissage durante la settimana e poi rimarranno in esposizione fino alla metà di giugno. L’idea è quella di creare dei progetti artistici che possano essere fruiti per un periodo più lungo, a differenza delle precedenti edizioni”.

Il tema chiave del festival è l’acqua, protagonista della mostra al Museo della Città “Gente di fiume. Millenni di storia sulle rive dell’Adige” e di “Sete” esposizione che verrà inaugurata venerdì 12 alle 16 sempre al Museo della Città. “Sete” nasce da Becoming X, collettivo di artisti che collabora con il festival dalla sua nascita e che in 24 opere racconta la sete, sia come bisogno di bere acqua, sia nel senso più ampio e metaforico di bisogno ardente.

Anche quest’anno per l’organizzazione Impact Hub Trentino ha collaborato con diversi enti tra cui con la Biblioteca Civica “G.Tartarotti” e con la Fondazione Museo Civico. Questa edizione contiene diverse novità: primo l’evento Space Ways Tracciato 2, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, due giorni dedicati alla musica elettronica alle 20 all’Auditorium Melotti. Per la prima volta Impact Hub entra in dialogo con l’Accademia roveretana degli Agiati che il 12 e 13 maggio organizza in città il convegno “La lunga storia editoriale del fumetto italiano: dal giornale alla rivista”.

Nuvolette è un progetto sostenuto dal Comune di Rovereto, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige. Il supporto artistico è di Becoming X Art+Sound Collective.