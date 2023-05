L’Aquila Basket perde a Reggio: ai playoff troverà Tortona

Termina al sesto posto in classifica la regular season dell’Aquila Basket, battuta per 94 a 70 senza conseguenze da Reggio Emilia nella serata di domenica 8 maggio. È infatti di 15 vittorie e 15 sconfitte il ruolino di marcia in campionato dei bianconeri, che nei quarti di finale playoff scudetto che si apriranno il prossimo fine settimana con gara-1 affronteranno la Bertram Tortona.

Al PalaBigi a fare la differenza è l’istinto di sopravvivenza dei padroni di casa, che avevano estremo bisogno dei due punti per mantenere la categoria e hanno messi in campo una grande energia e precisione dei reggiani, trascinati dalle alte percentuali dei suoi tiratori. Dopo due grandi vittorie consecutive, battuta di arresto per la Dolomiti Energia che ora avrà una settimana prima di tuffarsi nei quarti: la serie al meglio delle cinque partite prevede due sfide a Casale, gara-3 a Trento, eventuale gara-4 di nuovo alla BLM Group Arena il 21 maggio e la “bella” di nuovo in trasferta al PalaFerraris. Date e orari ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore da Legabasket.

La cronaca: La partita di Trento (con Udom in quintetto e Grazulis, non al meglio, dalla panchina) si fa subito in salita: Reggio Emilia parte con le marce altissime impattando il match come meglio non avrebbe potuto. I biancorossi nei primi 5’ non sbagliano neppure un tiro (6/6 dal campo, 3/3 da tre) e vanno subito in doppia cifra di margine (19-9). A quel punto Trento produce una fiammata per riportarsi a -3 con le triple di Grazulis e Lockett, ma dopo il timeout di Sakota i padroni di casa piazzano un altro 10-0 di break che permette loro di essere avanti 29-19 dopo i primi 10’ di gioco. L’Aquila cerca di restare a tiro, ma i tiratori biancorossi sono “on fire”: Forray e Spagnolo provano ad alzare i giri del motore dell’attacco ospite, ma una scarica di triple (6/10 di squadra all’intervallo) lanciano la maxi-fuga di Reggio Emilia che raggiunge il +20 prima del canestro di Crawford che fa chiudere il primo tempo 51-33. I padroni di casa non alzano il piede dal pedale dell’acceleratore e portano a casa due punti determinanti di fronte al proprio pubblico.

“Congratulazioni a Reggio Emilia che ha vinto la partita e ottenuto la salvezza: noi non siamo mai riusciti nell’arco della partita a pareggiare la loro intensità e la loro determinazione, giocando con meno energia e inseguendo fin da subito nel punteggio”, ha detto coach Lele Molin: “Per noi dal punto di vista del risultato questa partita non aveva lo stesso significato e la stessa importanza, ma dovevamo avere una diversa energia per giocare la nostra pallacanestro e non siamo riusciti a metterla in campo. Riguarderemo questa partita con l’obiettivo di non ripetere gli stessi errori nel turno di playoff contro Tortona che ci aspetta”.

Il tabellino:

Unahotels Reggio Emilia 94

Dolomiti Energia Trentino 70

(29-19, 51-33; 81-49)

Unahotels Reggio Emilia: Reuvers 15, Hopkins 15, Cipolla, Strautins 3, Stefanini, Cinciarini 13, Jones 12, Lee 8, Senglin 3, Olisevicius 16, Diouf 9. Coach Sakota.

Dolomiti Energia Trentino: Conti 5, Spagnolo 12, Forray 4, Flaccadori 10, Udom, Crawford 11, Ladurner 3, Grazulis 15, Atkins 7, Lockett 3. Coach Molin.