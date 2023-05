Come giocavano i nostri bisnonni? Al Museo di San Michele all’Adige spazio ai “giochi di una volta”

“Dietro le quinte dello sci”: ecco la proposta dell’area sciistica del Ciampac

Come si preparano le piste? E come funzionano i cannoni della neve programmata e come è fatta la cabina di comando di un gatto delle nevi? Per scoprire questi e altri curiosi retroscena, l’area sciistica del Ciampac, raggiungibile in una decina di minuti da Alba di Canazei a bordo di una modernissima telecabina da 10 […]