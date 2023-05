A Trento arriva WIRun: sabato 13 maggio in 700 correranno contro la violenza sulle donne

©MariannaZanetti

Saranno almeno 700 le persone ai nastri di partenza per la WIRun Trento, che parte alle 18 di sabato 13 maggio. La corsa non competitiva sostiene l’attività del fondo “La violenza non è un destino”, contro la violenza di genere.

Il tracciato – che potrà essere percorso anche camminando – è lungo cinque chilometri. La quota di partecipazione è di 10 euro, e va a sostegno appunto del fondo “La violenza non è un destino”, gestito da Famiglia Materna e Punto d’Approdo, strutture con una lunga esperienza di accoglienza di donne e minori in situazioni di disagio.

La WIRun, nel corso degli anni, è riuscita a coinvolgere più di 4 mila partecipanti e ha versato sul conto del fondo 30 mila euro. C’è ancora tempo per iscriversi al “village” di partenza, in Piazza delle donne lavoratrici (dove ci sarà anche l’arrivo della manifestazione).

In piazza il village sarà animato da alcune associazioni presenti sul territorio trentino che si occupano di supportare le persone vittime di violenza. Come è stato fatto nelle precedenti edizioni, sarà creato un punto di aggregazione informale nel quale i/le partecipanti alla manifestazione, gli enti e le istituzioni coinvolte possano incontrarsi e conoscersi. In particolare, le associazioni coinvolte con uno stand dedicato quest’anno sono quattro: Fondazione Famiglia Materna, Punto d’Approdo, Centro antiviolenza e Casa rifugio.