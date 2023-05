Arco, si è spento Franco Vassallo. Mercoledì i funerali

Franco Vassallo al Giro d’Italia con don Daniele Laghi

In tantissimi lo hanno conosciuto e ora lo piangono e lo ricordano con enorme affetto. Si è spento ieri, domenica 14 maggio, nel giorno del suo ottantacinquesimo compleanno Franco Vassallo, noto imprenditore – prima seguendo le orme del padre nella produzione di coriandoli e poi, assieme ai figli, nell’ambito dell’abbigliamento sportivo – e figura di riferimento per tutta la comunità, alla quale ha regalato tanto del suo impegno e del suo tempo, per diversi decenni.

Stretto collaboratore nelle attività parrocchiali, Vassallo era responsabile di Alto Garda Solidale, “satellite” indipendente di Trentino Solidale, la onlus che si occupa di distribuire aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà. Grande appassionato di sport, era fiduciario Coni, collaborando anche all’organizzazione del Giro del Trentino. Era stato lui a inventare e organizzare la categoria pulcini del “Beppe Viola”, per altro unica fascia d’età alla quale quest’anno, nella sua 23ª edizione, il torneo era dedicato, con 38 squadre partecipanti.

“Lo ricordo per la sua allegria e simpatia, eravamo spesso in contatto, lui arrivava sempre con le sue mille richieste e per quanto possibile, provavamo ad accontentarlo”, ci dice Franco Righi, presidente di “Noi Oratorio Arco e Oltresarca”. “C’è sempre stato vicino anche donandoci cose della sua ditta. Inoltre si rendeva disponibile per la raccolta e vendita di libri usati e il ricavato andava sempre all’oratorio”.

Durante il Covid, ricorda ancora Righi, l’oratorio ha affiancato Alto Garda Solidale nella distribuzione dei viveri, mettendo a disposizione i propri spazi. “Vassallo negli ultimi tempi magari non riusciva ad essere presente fisicamente al punto di raccolta, ma riusciva comunque a coordinare e gestire il lavoro dei volontari da casa”.

I suoi funerali saranno celebrati mercoledì 15 alle chiesa collegiata di Arco.