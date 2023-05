Via ai playoff, l’Aquila Basket perde di un punto a Tortona

Foto Aquila Basket

Si ferma a un soffio dall’impresa l’Aquila Basket, in gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto di pallacanestro, sconfitta a Tortona da una prodezza di Christon a 2 secondi dalla fine, capace di ribaltare il canestro del sorpasso a 8” dalla fine di Spagnolo e fissare sulla sirena il 79-78 finale per i padroni di casa.

Un risultato amaro, ma una prestazione di alto livello per i bianconeri, che contro la terza forza della Serie A hanno dimostrato di essere pronti ad affrontare questi quarti di finale (che si giocano al meglio delle 5 partite). Forray e compagni dovranno partire dalla faccia tosta e dall’energia messe in campo al PalaFerraris già a partire da gara-2 in programma martedì di nuovo a Casale alle ore 19.00 prima che la sfida si sposti a Trento per gara-3 (in programma venerdì 19 alle ore 20.00) e per l’eventuale gara-4 di domenica 21. I biglietti sono in vendita libera online su tickets.aquilabasket.it e all’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 (qui sulla mappa), aperto lunedì con orario 14-19, da martedì a sabato con orario 10-12, 14-19.

La cronaca: Dopo una tripla di Macura è Trento ad impattare meglio la partita: Atkins e Flaccadori producono subito punti e giocate, l’Aquila sale anche a +6 (3-9) sfruttando l’eccellente avvio difensivo di Lockett. Sono ancora i punti di Flaccadori e del neo entrato Spagnolo a tenere avanti gli ospiti nonostante un’altra tripla di Macura (14-16). Radosevic sale di colpi, Trento ha i punti di Crawford ma il finale di quarto premia i padroni di casa (19-18). L’equilibrio regna anche nei secondi 10’: Udom e Lockett diventano protagonisti anche nella metà campo d’attacco, ma Daum piazza una zampata delle sue (33-28). A quel punto è un ottimo Flaccadori a far tornare avanti la Dolomiti Energia: Diego segna la tripla del 37-39, l’ultimo canestro del quarto è di Atkins e fa andare a riposo le squadre sul 43-45. Nel terzo quarto dopo 5 punti di Grazulis Tortona alza il volume del proprio gioco e mette in difficoltà i bianconeri con il talento di Christon e Daum: il 10-0 di parziale dei piemontesi vale il 55-50, una tripla di Candi proietta i padroni di casa a +8. Sono le giocate di un ottimo Udom, autore di 7 punti consecutivi, a tenere a contatto l’Aquila sul finale di quarto (62-57). Radosevic e Filloy allungano il vantaggio dei padroni di casa, si entra nei 5’ finali col fiato sospeso perché Trento non molla mai: Lockett e Grazulis colpiscono dall’arco, Atkins riporta i suoi sotto di 1 (70-69). A quel punto sale in cattedra Spagnolo che prima in lunetta avvicina i suoi, poi firma il 77-78 con una grande giocata in isolamento a 8” dalla fine. Christon però risponde da campione e gara-1 è della Bertram.

“È stata una partita molto equilibrata in cui potevano vincere entrambe le squadre: nel finale punto a punto ha avuto la meglio l’esperienza e il talento di Christon, ma sono contento di quanto espresso dalla squadra”, le parole di coach Lele Molin al termine del match: “Possiamo fare meglio, ma abbiamo giocato a viso aperto cercando di mettere in campo la nostra pallacanestro: qualche passaggio a vuoto lo abbiamo avuto in quel momento del terzo quarto in cui Tortona ha preso un po’ di vantaggio, in generale nella seconda metà di partita abbiamo concesso qualche seconda opportunità ai nostri avversari da rimbalzo d’attacco che ci ha fatto male. Ora riguarderemo la partita e cercheremo di fare una prestazione ancora migliore in gara-2 cercando di fermare le tante frecce all’arco dei nostri avversari”.

Il tabellino:

Bertram Derthona Tortona 79

Dolomiti Energia Trentino 78

(19-18, 43-45; 62-57)

Bertram Derthona Tortona: Christon 11, Mortellaro, Candi 8, Tavernelli 2, Filloy 5, Severini 7, Harper 5, Daum 14, Cain 9, Radosevic 7, Macura 11, Filoni. Coach Ramondino.

Dolomiti Energia Trentino: Conti, Spagnolo 9, Forray, Flaccadori 16, Udom 9, Crawford 6, Ladurner, Grazulis 14, Atkins 16, Lockett 8. Coach Molin.