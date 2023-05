Emergenza Emilia-Romagna, sono 100 gli operatori trentini sul posto

Maltempo, Protezione civile in partenza per Emilia

La Protezione civile del Trentino è in partenza per l’Emilia Romagna, in particolare per i comuni di Modigliana e Dovadola, nella provincia di Forlì-Cesena. In Emilia Romagna, infatti, a partire da domani e per i prossimi giorni è prevista una nuova ondata di maltempo. Da qui la richiesta di attivazione avanzata dalla Regione al Dipartimento […]