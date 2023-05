Giornata contro l’omobilesbotransfobia, esposta una bandiera in comune a Trento

Torre di legno all’ex Sit, il Comune di Trento cerca un partner per realizzarla

L’amministrazione comunale di Trento cerca un partner per realizzare la “torre di legno” prevista all’interno dell’area ex Sit, oggetto di rigenerazione urbana nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vedrà la creazione di un nuovo “Hub di interscambio della mobilità“. Il progetto sarà presentato nell’ambito del programma europeo “European Urban Initiative” (EUI), in […]