Quarti di finale playoff: Aquila sconfitta a Tortona anche in gara 2

Foto Aquila Basket

Si conferma stregato il PalaFerraris di Tortona per l’Aquila Basket, sconfitta per 84 a 81 anche in gara 2 dei quarti di finale playoff di Superlega, e sotto 2-0 nella serie, nonostante la voglia di non arrendersi mai dimostrata in campo. Per invertire la tendenza e provare a riaprire la sfida Trento dovrà per forza ottenere la vittoria in gara-3, in programma venerdì 19 alle ore 20.00 alla BLM Group Arena, almeno per darsi una chance di allungare la serie e portarla alla quarta sfida, in programma eventualmente domenica sera.

I biglietti sono in vendita libera online su tickets.aquilabasket.it e all’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 (qui sulla mappa), aperto lunedì con orario 14-19, da martedì a sabato con orario 10-12, 14-19.

La cronaca: Dopo un canestro di Macura Trento apre il match con un gioco da tre punti di energia di Conti (2-3): Grazulis e Flaccadori alimentano il buon avvio dei bianconeri (4-11), che partono forti in difesa ma che poi incappano in tre minuti abbondanti senza canestri. Tortona raggiunge e sorpassa i trentini con le triple di Candi e Radosevic (13-11), ma una “bomba” di Crawford rimette in moto l’attacco di Trento e una di Forray tiene in scia i bianconeri in chiusura di primo quarto (18-17). Tortona piazza un altro 8-0 di break nel secondo parziale, ma stavolta lo sfrutta per lanciarsi in vantaggio: Spagnolo segna 5 punti capolavoro ma Daum diventa un fattore a rimbalzo e soprattutto Christon si prende il palcoscenico salendo a 13 punti personali (41-34 a metà partita). Grazulis e Lockett fanno partire forte la Dolomiti Energia nel secondo tempo (45-42) ma a quel punto Macura e Cain tornano ad ampliare il margine di vantaggio dei padroni di casa che stavolta arriva velocemente alla doppia cifra anche grazie a Filloy (tripla del 60-47). Sono Spagnolo e Udom a riportare i bianconeri a -8 proprio verso la conclusione dei primi 30’ (66-58). Matteo è trascinante, ma qualche errore ai liberi dei bianconeri aiuta Tortona a tenere a distanza di sicurezza gli ospiti: Grazulis e Forray sono gli ultimi a mollare, ma la Bertram regge l’urto e vince gara-2.

“Tortona ha vinto con merito questa gara-2, mostrandosi solida e colpendoci in maniera scientifica sulle nostre debolezze: nella prima parte di match, la nostra peggiore, non siamo riusciti a fermare il loro contropiede spesso nato da una cattiva gestione del nostro attacco – le parole di coach Lele Molin -. Nella partita hanno fatto la differenza i rimbalzi d’attacco, questo aspetto ha permesso ai nostri avversari di avere il controllo della partita. Ora proviamo a strappare una vittoria davanti ai nostri tifosi, fino all’ultimo istante in cui avremo speranza daremo tutto in campo per vincere”.

Il tabellino:

Bertram Derthona Tortona 84

Dolomiti Energia Trentino 81

(18-17, 41-34; 66-58)

Bertram Derthona Tortona: Christon, Mortellaro, Candi, Tavernelli, Filloy, Severini, Harper, Daum, Cain, Radosevic, Macura, Filoni. Coach Ramondino.

Dolomiti Energia Trentino: Conti, Spagnolo, Forray, Flaccadori, Udom, Crawford, Ladurner, Grazulis, Atkins, Lockett. Coach Molin.