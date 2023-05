Aperta la 37ª Mostra del Teroldego: appuntamenti fino a domani

“Alla scoperta del Teroldego”, Mezzocorona celebra il principe dei vini trentini

Squillino le trombe per gli appassionati del Teroldego Rotaliano – da sempre conosciuto come il “Principe dei vini trentini” – chiamati a raccolta dal 17 al 19 settembre nel “giardino vitato più bello d’Europa” di Cesare Battisti per celebrare la 30esima edizione di “Alla scoperta del Teroldego”. Dopo la sosta forzata del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, la manifestazione – […]