Al via da Cles le “Maratone Corali” per i 60 anni della Federazione Cori del Trentino

Maratona Corale – 1

Parte oggi alle ore 17.00 nel chiostro del Convento dei Francescani di Cles la prima delle sei “Maratone Corali” organizzate per festeggiare i 60 anni della Federazione Cori del Trentino. L’iniziativa proseguirà per altre cinque domeniche fino a settembre in altrettante località diverse, e vedrà, in ogni “Maratona”, l’esibizione di numerosi cori diversi per tipologia e repertorio. Cori maschili, femminili e misti, polifonici e popolari si alterneranno eseguendo in pubblico nell’arco di 15 minuti ciascuno brani sia sacri (nelle chiese) che profani (all’interno di chioschi, sale o teatri) per poi concludere la “Maratona” di canti con un momento conviviale al quale parteciperanno anche i membri del direttivo provinciale di Federcori.

Saranno nove i cori coinvolti domenica 21 maggio nella prima “Maratonac Corale ” organizzata a Cles con il patrocinio di Provincia, Regione e Comune. I primi cinque – il coro Roen di Don, il coro Piramidi di Seganzano, il coro Campanil Bas di Molveno, il Croz da la Stria di Spiazzo e il coro Monte Peller di Cles – eseguiranno canti profani e popolari a partire dalle ore 17.00 nel chiostro del Convento dei Francescani. Seguirà alle 19.00 il canto sacro nella chiesa dei Frati Francescani sempre di Cles con quattro formazioni vocali che si esibiranno per 15 minuti ciascuno: la corale Antares Taio, la Corale Sant’Elena di Cadine, la Compagnia del canto Val Rendena e la Corale polifonica di Calceranica al Lago. Alle 20.30 nella sala polifunzionale del centro sportivo la festa continua con una spaghettata in compagnia.

Le “Maratone Corali” proseguiranno il 24 giugno a Trento nell’ambito delle Feste Vigiliane, il 1 luglio a Pinzolo, il 3 settembre a Levico Terme, l’8 settembre a Rovereto e il 10 settembre a Moena.