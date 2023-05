La promozione vaccinale si fa anche in bici, da Trento al Bondone

Un’inedita carovana ciclistica percorrerà, nella mattinata di martedì 23 maggio, lo stesso tragitto di circa 35 chilometri da Trento alle Viote del Bondone che i partecipanti al Giro d’Italia percorreranno per intero nel pomeriggio dello stesso giorno: si tratta del gruppo di “Pedala anche tu con noi”, l’appuntamento ciclistico organizzato dall’associazione sportiva VaccinarSì. In questo caso, però, l’iniziativa non avrà nulla di competitivo, ma sarà un’occasione per trovarsi e pedalare insieme aperta a tutti gli appassionati delle due ruote, che all’amore per la bicicletta uniscono fiducia nella scienza, nella prevenzione vaccinale e nella promozione dell’attività fisica.

Il ritrovo per la partenza è previsto per le ore 9 alla sede centrale dell’Apss in via Degasperi 79 a Trento. Da lì si raggiunge l’abitato di Aldeno dove si imbocca la strada che porta al Bondone passando per Garniga Terme e le Viote. L’arrivo è previsto verso le 13 e 15 con il taglio del traguardo ripreso in diretta televisiva. Un’impresa stimolante che richiede un certo impegno e un certo allenamento: la distanza (oltre trenta chilometri), e soprattutto dislivello (circa 1400 metri), potrebbero scoraggiare i meno allenati e i meno avvezzi alla fatica dall’intraprendere la pedalata, ma occorre sottolineare che questo è un tipo di gara dove non è tanto importante arrivare primi quanto partecipare.

L’iniziativa si propone di coniugare la passione per lo sport all’impegno nella diffusione della pratica dei vaccini e dei sani stili di vita. Sono gli stessi temi che informano i contenuti del portale VaccianrSì. Il portale – ideato dal direttore generale dell’Apss Antonio Ferro e da altri suoi collaboratori e collaboratrici, nell’ambito della Società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), con il patrocinio del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità – è stato creato per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione vaccinale e combattere con le armi dell’informazione scientificamente fondata le false notizie e la disinformazione. VaccinarSì, che proprio in questi giorni festeggia i dieci anni di attività, è diventato un punto di riferimento a livello nazionale nell’informazione scientifica italiana e nella promozione della salute.

Le iscrizioni si raccolgono all’indirizzo e-mail: asd@vaccinarsi.org