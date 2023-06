In migliaia al Dolomiti Pride di Trento

Il Green Pass per biblioteche, piscine coperte, palestre e sale

In applicazione delle recenti norme emanate per fronteggiare la pandemia e per garantire la sicurezza delle attività sociali ed economiche, a partire da oggi, venerdì 6 agosto, anche il Comune di Trento ha previsto una serie di misure che saranno adottate nelle sale aperte al pubblico, nelle biblioteche e negli impianti sportivi. Biblioteche: per accedere […]