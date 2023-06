Al “Panificio Moderno” arriva il pane sociale “Pan del Gnac”

Da sx, Piffer e Nainer

Una nuova pagnotta nei punti vendita del Panificio Moderno. È il “Pan del Gnac”, un pane che richiama la storia di Mas del Gnac, il laboratorio di formazione al lavoro della cooperativa sociale Gruppo78.

Qualche anno fa, per aumentare le opportunità formative all’interno della cooperativa, è stato avviato anche il laboratorio “Oli e Farine” nel quale, con due mulini a pietra e una spremitrice per sementi oleose, vengono macinate e spremute le granaglie per oltre 250 realtà territoriali (aziende agricole e private). È nata così la collaborazione con il Panificio Moderno, che in una prima fase coinvolgeva anche un produttore di grano tenero della vallata a complemento della filiera per la produzione del “Pane Comunale” di Isera.

Dopo tre anni, è emerso quanto la coltivazione del grano tenero in Trentino sia difficoltosa da un punto di vista climatico, economico e di infrastrutture disponibili. Ma la volontà di portare avanti il concetto di filiera e territorio ha fatto sì che Panificio Moderno e Mas del Gnac intraprendessero una nuova sfida, con il “Pan del Gnac”, andando alla ricerca di grani coltivati in regime biologico con la tecnica del miscuglio evolutivo ed affidandosi alla filiera dei cereali “Made in BO” dei ragazzi di Forno Brisa di Bologna.

La metà del grano tenero presente nel pane viene coltivato sui colli bolognesi ed in un secondo momento arriva in Trentino, al Mas del Gnac, che lo trasforma in farina grazie al mulino a pietra. L’altra metà si compone di due farine: grano tenero tipo 2 macinato da Molino Sobrino a La Morra in Piemonte e grano tenero tipo 1 della Cooperativa Agri ‘90 di Storo in Trentino. Poi la lievitazione naturale e le mani dei fornai di Panificio Moderno rendono questa miscela che raccoglie cura dell’ambiente e attenzione alle persone più fragili un prodotto eccellente da portare in tavola.