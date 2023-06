In Val di Cembra c’è attesa per la 36esima rassegna Muller Thurgau

Migliaia di addetti ai lavori e appassionati saranno richiamati dalla 36esima rassegna Muller Thurgau: Vino di Montagna, in programma dal 6 al 9 luglio a Cembra.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

Oltre a un vitigno diventato uno dei portabandiera della viticoltura trentina (è la terza varietà più coltivata a livello provinciale), è la Valle di Cembra l’altra grande protagonista della kermesse, con i suoi 700 ettari di vigneti terrazzati sostenuti da oltre 700 chilometri di muretti a secco.

Il calendario è dunque ricco di incontri tecnici, masterclass e degustazioni di etichette locali e internazionali ospitate nelle eleganti sale di Palazzo Maffei, ma anche iniziative e appuntamenti che consentiranno al grande pubblico di conoscere meglio il territorio.

Da segnare in agenda anche il secondo appuntamento con il Giro del Mondo in 80 Müller, che dopo il debutto giapponese del 2022 quest’anno fa tappa in Sri Lanka: Nicky Brian, tra i protagonisti dell’undicesima edizione di MasterChef Italia, abbinerà alcune ricette del paese d’origine della sua famiglia al Müller Thurgau con qualche anno di vita alle spalle, per valorizzarne non solo la qualità, ma anche la grande versatilità e longevità. A presentare questo showcooking dai sapori esotici sarà Andrea Amadei, sommelier professionista, speaker radiofonico di Decanter, volto della trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno” di Rai1 e direttore editoriale della rivista “The art of wine”.

Alla voce di Decanter sarà affidata anche la conduzione di uno dei momenti più attesi dagli addetti ai lavori: la premiazione dei vini vincitori del 20° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, il prestigioso contest che mette a confronto Müller Thurgau provenienti da diverse zone d’Italia e dall’estero. Ci sarà anche la possibilità di ammirare la perfetta geometria dei vigneti della Valle di Cembra dall’alto, a bordo di un elicottero.