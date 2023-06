Conclusi gli interventi di pulizia ai “casoni”: quasi 9mila euro per gli imbrattamenti di facciate e portici

I “casoni” sono stati ripuliti. L’operazione, cominciata lo scorso 29 maggio, si è conclusa giovedì 8 giugno con una spesa di circa 9mila euro. Intensa l’opera di pulizia degli imbrattamenti sulle facciate esterne e nei portici dei due edifici Itea che si trovano tra via Bezzi, via Filzi, via Bronzetti e via Veneto e tra via Bezzi, via Giusti e via Veneto.

Gli interventi sono stati eseguiti sulle facciate esterne degli edifici e nei varchi di entrata alle corti e hanno riguardano le superfici intonacate. “Fortunatamente non c’erano elementi lapidei da pulire”, commenta il Comune di Trento.

L’eliminazione degli imbrattamenti è stata eseguita procedendo con una prima mano di fondo coprente seguita da una o più passate successive di tinta del colore originale.