“Help Romagna”, lunedì 12 giugno a Trento l’arte in aiuto delle zone alluvionate

Uno dei momenti dell’evento benefico nel 2016 in Piazza Duomo a Trento a favore dei terremotati del centro Italia. (Foto Marco Gandini e Stefania Guardia)

Lunedì 12 giugno, dalle 16 alle 20, nei giardini di Piazza Venezia a Trento andrà in scena “Help Romagna”, un grande evento per raccogliere fondi destinati alle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Si tratta di un appuntamento di intrattenimento e di arte varia che prevede la partecipazione di vari artisti provenienti dal Trentino Alto Adige, dal Veneto e dal Friuli.

Alcuni artisti di strada, animatori, clown ed altri ancora metteranno la propria arte ed il loro materiale di scena, nonché ovviamente i loro cappelli vuoti con la fiducia che si possano riempire grazie alle offerte di tutti coloro che generosamente sosterranno la nobile causa.

L’iniziativa ricalca quella brillantemente realizzata il 29 agosto 2016 nella più strategica e consona “location” di Piazza Duomo per aiutare le popolazioni terremotate dell’Italia Centrale. In quell’occasione l’iniziativa solidale aveva riscosso un buon successo, così come l’entusiastica adesione di “buskers”, artisti di strada ed animatori alcuni dei quali provenienti da altre località italiane.

Ed anche questa volta saranno molte le attrazioni che renderanno vivace, divertente e colorato questo pomeriggio solidale: truccabimbi, spettacoli di magia, bolle di sapone, clown, comici, racconta storie, zucchero filato, burattini, tatuaggi, palloncini, giochi in legno, mascotte giganti, laboratori, giochi ed altro ancora. Parteciperanno in maniera straordinaria molti degli artisti animatori storici del Trentino: Cristiana Falconcini, Daniele Brunetti, Elettra Petronilla e Silvia Carletti, Franca Salin “La signorina Sinforosa Raccontastorie”, Enrico Santini, Ilenia Cella bubbleartist, Laura Truccamime, Mago Polpetta, Mago Spillo, Oltrelafesta, Samy animazione, Serena Carletti Stracciatella, Stefano Paiusco, Trentino Gonfiabili, Trucchetta&Palloncio, Gianko Nardelli ed altri ancora.

Per informazioni 3475664256