Agli ucraini in Trentino di “Rasom” il secondo posto al concorso «Charitable Ukraine-2022»

Foto Facebook Associazione culturale degli ucraini in Trentino RASOM APS

L’associazione degli ucraini in Trentino “Rasom” APS si è aggiudicata il secondo posto al concorso nazionale ucraino «Charitable Ukraine-2022» nella categoria Aiuti Umanitari dall’Estero. “Un riconoscimento che l’Associazione dedica a tutto il Trentino”, spiegano i responsabili di Rasom, che è stata iscritta al concorso dal direttore della clinica di chirurgia plastica di Ivano Frankivsk, Stanislav Onyshcuk.

Il signor Onyshchuk, già dai primi mesi di guerra, ha iniziato a trasformare la sua clinica in un ospedale gratuito per tutti i feriti. Questo è stato reso possibile dalle donazioni ricevute da Autostrada del Brennero, con l’intercedere di “Rasom”, che ha permesso di adibire la sala operatoria del Primo ospedale Chirurgico Volontario di Ivano-Frankivsk. Stanislav ha poi seguito le attività dell’Associazione “Rasom” e monitorato gli aiuti che arrivavano in tutta l’Ucraina dal Trentino. Ha deciso così di iscrivere l’associazione al concorso «Charitable Ukraine-2022».

«Charitable Ukraine» è giunto quest’anno alla sua XVI edizione. È promosso dall’Associazione di Benefattori d’Ucraina ed è suddiviso in 26 categorie. Ogni anno vengono premiate diverse categorie, piccole e medie imprese, singoli volontari, associazioni regionali e internazionali. Tra le 1463 candidature pervenute sono stati scelti tre vincitori per ciascuna delle categorie in concorso.

La cerimonia delle premiazioni si è tenuta l’8 giugno a Kyiv in presenza di moltissimi volontari ucraini e stranieri, di figure politiche, come l’ex presidente ucraino Viktor Juščenko (2005-2010), e molti personaggi dello spettacolo ucraino.

La presidente dell’associazione Stefaniia Shmits ha ritirato il premio alla cerimonia. “Grandissima emozione poter vedere tutte queste persone che non si sono risparmiate per aiutare l’altro e poter stare nella stessa sala con loro. Ma soprattutto un grandissimo ringraziamento a tutto il Trentino che ci ha aiutato ad aiutare il popolo ucraino – ha commentato -. Ci dà una grande carica per andare avanti e soprattutto ci dà speranza. Grazie al supporto dei cittadini trentini aiuteremo chi ne ha così bisogno”.