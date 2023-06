Trento, giovedì 15 giugno inaugurazione della mostra dedicata ai cento anni del Parco Gocciadoro

A Trento Spes ha inaugurato il Centro Diurno per anziani “Il Girasole”

Ha ripreso a pieno ritmo l’attività di accoglienza e cura del Centro Diurno per anziani “Il Girasole” di via Borsieri 7, a Trento, dopo il trasferimento da via Gramsci e il funzionamento “a singhiozzo” dovuto alla pandemia. Ieri (sabato 17 settembre) è stato un giorno di festa per gli ospiti e gli operatori de “Il Girasole”. […]