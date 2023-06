Sul Monte Lefre accesi i Fuochi del Sacro Cuore

Foto Facebook Comune Castel Ivano

Anche quest’anno, come accade ogni anno dal 1796, dopo la festività del Corpus Domini, anche sul Monte Lefre, sopra Castel Ivano, vengono accesi i Fuochi del Sacro Cuore.

Una tradizione nata quando il Tirolo fu attaccato dai Francesi, come spiega sui suoi canali social il Comune di castel Ivano, rilanciando l’iniziativa: “i Tirolesi cercarono l’aiuto di Dio e affidarono la loro terra al Sacro Cuore di Gesù, per affrontare il pericolo con l’aiuto divino. Quando le truppe tirolesi sconfissero i francesi, la domenica del Sacro Cuore divenne una festa importante e da allora sempre molto sentita. Come segno del giuramento, all’epoca venivano accesi i fuochi di montagna. Da allora, questo voto viene rinnovato ogni anno. In Tirolo durante il sabato del Sacro Cuore, in Alto Adige e in Trentino la domenica del Sacro Cuore”.

Ad onorare il giuramento sul Monte Lefre è stata la Schutzen Kompanie di Strigno, che ha acceso del Sacro Cuore, alto circa 9 m oltre alla croce.