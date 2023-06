40 anni di Feste Vigiliane, ecco le carte da briscola personalizzate (i 4 di denari sono dedicati ai vescovi)

Anche gli ultimi quattro vescovi di Trento diventano personaggi delle carte da briscola dedicate ai 40 anni delle Feste Vigiliane. I 4 di denari sono dedicati agli ultimi quattro vescovi di Trento: Alessandro Maria Gottardi, Giovanni Maria Sartori, Luigi Bressan e Lauro Tisi.

Con queste carte si giocherà domenica 25 giugno nel cortile del Liceo Giovanni Prati di Trento, dove è allestito il Bivacco dei Ciusi e dei Gobj. La sfida è aperta a tutti. Il 7 di denari è dedicato a San Vigilio, mentre il 4 di coppe raccoglie gli ultimi quattro sindaci di Trento prima di Franco Ianeselli: Adriano Goio, Lorenzo Dellai, Alberto Pacher, Alessandro Andreatta.

Le carte sono state disegnate dall’illustratore Elia Rossi e realizzate apposta per l’occasione da Dal Negro, azienda italiana leader nella produzione di carte professionali per Casino.

Le quaranta carte sono interamente dedicate alle feste patronali e raffigurano alcuni dei tanti protagonisti che hanno caratterizzato, e caratterizzano tuttora, questi primi lunghi quarant’anni: i quattro assi sono dedicati alla parte organizzativa delle feste, a cominciare dal sindaco Franco Ianeselli (denari), per proseguire con lo storico patron Guido Malossini (coppe), con il presidente del Centro S. Chiara Sergio Divina (spade) e con il presidente della ProLoco Centro Storico Trento Marco Lazzeri (bastoni, per l’occasione rappresentati con i remi degli zatterieri); i quattro re sono impersonati dai personaggi storici della Disfida come il re dei Gobj Giorgio Fontana (spade) e quello dei Ciusi Moreno Resenterra (denari), oltre alla regina di bastoni Sara Pavan (più volte strozzera) e al re di coppe Andrea Sordo, arbitro della Disfida e presidente per anni dell’allora Confraternita dei Ciusi e dei Gobj; sui cavalli si trovano alcune figure che fanno parte della storia delle feste patronali come Giorgio Vianini (denari), l’uomo che da oltre trent’anni viene ‘toncato’ nelle acque dell’Adige per espiare le colpe dei condannati, Chiara Defant (spade), costumista, scenografa e realizzatrice di gran parte dei costumi che sfilano durante le Vigiliane, Martin Malleier (bastoni), titolare della Holzhof, tra le aziende leader nella realizzazione di strutture per parchi gioco e arredo urbano, che ha inventato le zattere e i remi in legno utilizzati ancora oggi per il Palio dell’Oca, e Massimo Ongaro (coppe), dal 2022 alla direzione del Centro Servizi Culturali S. Chiara; i fanti sono infine dedicati ai quattro giudici che hanno occupato lo scranno nel Tribunale di Penitenza, da Andrea Castelli (denari) a Lucio Gardin (spade), fino a Loredana Cont (coppe) e Mario Cagol (bastoni).

All’interno del mazzo sono presenti anche alcune carte speciali come il 7 di denari (S. Vigilio), il 4 di denari dedicato agli ultimi quattro vescovi (Alessandro Maria Gottardi, Giovanni Maria Sartori, Luigi Bressan e Lauro Tisi), e il 4 di coppe che raccoglie i quattro sindaci di Trento che si sono alternati alla guida della città prima di Franco Ianeselli (Adriano Goio, Lorenzo Dellai, Alberto Pacher, Alessandro Andreatta). Su ognuna delle carte personalizzate è stato inserito un proverbio in dialetto trentino.

Per chi volesse osservare dal vivo le carte delle Feste Vigiliane e volesse partecipare al Torneo di Briscola, l’appuntamento è per domenica 25 giugno. Alle ore 9 si apriranno le iscrizioni e ogni partecipante verrà omaggiato con un mazzo di carte celebrative. La coppia che si aggiudicherà il torneo avrà diritto a due posti d’onore alla Disfida dei Ciusi e dei Gobj, in programma lunedì 26 giugno in Piazza Fiera (ore 21).