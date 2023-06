A Trento, due cori per l’Emilia-Romagna

Saranno il Coro Filarmonico Trentino diretto da Sandro Filippi e il Coro Croz Corona di Campodenno guidato dal maestro Giovanni Mariotti i protagonisti di “La terra di chi verrà – serata corale di solidarietà per raccolta fondi Emilia Romagna”, il concerto in programma giovedì 29 giugno alle 21.00 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Trento (Piazzetta Anfiteatro).

Con questa esibizione, alla quale tutta la cittadinanza è invitata, i due cori vogliono concorrere alla raccolta fondi promossa in Italia dalla Feniarco, la Federazione nazionale cori, rilanciata nella nostra provincia dalla Federazione Cori del Trentino, per rispondere concretamente alla richiesta di aiuto rivolta ai cori di tutta Italia da Aerco, l’Associazione Emiliano Romagnola Cori. L’obiettivo è il recupero e il ripristino del tessuto musicale e corale dei territori colpiti dal maltempo e dalle alluvioni. Per questo le donazioni verranno devolute in primo luogo ai cori che hanno subito danni alla sede, alla strumentazione musicale e/o informatica e agli archivi musicali. I fondi residui saranno destinati sia al recupero di una o più strutture culturali danneggiate (auditorium, teatro, sale da concerto, etc..), sia alla popolazione gravemente colpita, tramite la Protezione Civile Italiana. La serata è patrocinata dalla Federazione Cori del Trentino della Provincia e della Cassa Rurale di Trento.