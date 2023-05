Maltempo in Emilia Romagna, in azione anche una squadra della Protezione civile trentina

Allerta caldo, fino a lunedì temperature sopra i 35 gradi

È attivo il sistema di allerta della Protezione civile del Trentino per le temperature troppo elevate previste da MeteoTrentino fino a lunedì 25 luglio. “Lo zero termico in libera atmosfera supererà i 4.500 metri – si legge nell’avviso firmato dall’ingegner Mauro Gaddo, direttore dell’Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia autonoma di Trento -; in molte […]