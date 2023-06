Sabato 1 luglio la “Camminata Frassati” con Azione Cattolica, Vita Trentina e Montagna Giovani

Sabato 1 luglio, in collaborazione con Azione Cattolica e Montagna Giovani, Vita Trentina promuove per il decimo anno la “Camminata Frassati” per valorizzare una tappa del Sentiero Frassati del Trentino (itinerario di 100 km che collega il santuario della Madonna della Grazie di Arco al Santuario di San Romedio), a pochi giorni dalla ricorrenza del santo piemontese (4 luglio).

La giornata sul tema “Alla ricerca del bello” avrà inizio alle ore 9 presso la chiesa di Masi di Vigo; si camminerà fino a Vigo di Ton (breve riflessione) per arrivare a Castel Thun dove ci sarà la visita guidata al castello, prima del rientro dallo stesso sentiero.

Per altre informazioni consultare il SEGUENTE LINK.