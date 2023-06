Ryūichi Sakamoto e Joni Mitchell, a Trento i Salotti Urbani di Impact Hub

Legambiente organizza una passeggiata per scoprire la storia di San Martino e del Castello del Buonconsiglio

Una passeggiata per scoprire la storia del quartiere di San Martino e per osservare il Castello del Buonconsiglio a 360°, accompagnati da due esperti. Questa la proposta del circolo di Legambiente di Trento per sabato 14 maggio. L’appuntamento è alle 15 al Parco della Predara, in via Torre d’Augusto, per una passeggiata che sarà guidata […]