A Vigolo Vattaro domenica 9 luglio monsignor Lauro Tisi celebrerà una Messa per santa Paolina

Tutto pronto a Vigolo Vattaro per la festa di Santa Paolina

Tutto pronto a Vigolo Vattaro per la festa di Santa Paolina, in programma oggi, venerdì 9 luglio, e domani, sabato 10, nell’anno del 30° anniversario dalla beatificazione (l’anno prossimo invece ricorreranno i 20 anni dalla canonizzazione). In dettaglio il programma. Oggi, venerdì 9 luglio, giorno in cui la Chiesa commemora la santa, alle 20 nella […]