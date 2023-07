Trentino Music Arena, tornano i concerti. Ecco programma dell’estate 2023

Covid. Oggi in Trentino un decesso e 489 nuovi positivi

Anche oggi è dolorosamente di un decesso il saldo riportato dal bollettino giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla situazione Covid in Trentino. La vittima è un uomo di oltre 80 anni, affetto da altre patologie e vaccinato, deceduto in ospedale. I nuovi casi positivi sono 489, la maggior parte dei quali (480) sono […]