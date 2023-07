Just Eat approda a Trento. Nidil Cgil: “Diritti garantiti con contratto di lavoro dipendente”

Just Eat arriva anche a Trento con il suo modello di consegna del cibo incentrato sull’assunzione dei rider (ciclofattorini, ndr) con contratto di lavoro subordinato.

A Trento sono state assunte dieci persone, inquadrate come laboratori dipendenti, alle quali è stato applicato il CCNL del settore Logistica, trasporto, merci e spedizioni, grazie all’accordo raggiunto nel marzo 2021 da Just Eat assieme alle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil.

“Trento – dichiara Daniele Contini, ‘country manager’ di Just Eat Italia – è una delle città chiave presenti in Trentino, e si aggiunge alle 36 città italiane in cui abbiamo già implementato il nostro modello di delivery con rider dipendenti. Il nostro obiettivo è quello di estendere tale modello nel maggior numero di città possibile, per soddisfare l’offerta di tutto il territorio nazionale, giocando un ruolo da attori attivi e responsabili nel settore del digital food delivery. L’apertura a Trento dimostra, ancora una volta, l’impegno di Just Eat nell’essere promotore di un modello che valorizza e mette al centro le persone e i rider, prestando attenzione alle loro esigenze, sostenendo anche lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui operiamo”.

Soddisfatte le organizzazioni sindacali trentine. “In questa torrida estate questa è una buona notizia – commentano Giulia Indorato e Franco Pinna segretari di Nidil e Filt del Trentino -. Un contratto da dipendente darà maggiori garanzie ai lavoratori. E sarebbe auspicabile che anche le altre società di delivery si muovessero in questa direzione. In ogni caso ciò non toglie che il tema della salute e della sicurezza non possa essere subordinato alla tipologia contrattuale. Va garantito sempre. Una conferma che è arrivata anche dai giudici”.

Le piattaforme – segnalano i sindacati – sono obbligate per legge a fornire ai rider dispositivi di sicurezza contro le alte temperature e le ondate di calore: tra questi un contenitore termico per il fabbisogno giornaliero d’acqua, una soluzione con sali minerali e la crema solare protettiva.

LE ASSUNZIONI A TRENTO CON JUST EAT

Sono partite ufficialmente le candidature a Trento per entrare a far parte della squadra Just Eat ed essere inquadrati con contratto di lavoro subordinato, che garantisce i diritti sindacali e il trattamento economico e normativo previsto dall’accordo sindacale siglato nel 2021. Il contratto offerto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità secondo quanto regolamentato dal CCNL.

La retribuzione segue le tabelle previste dal CCNL con un compenso orario superiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. Ad un salario orario di partenza di 8,75 euro si aggiungono i bonus per ordine e l’accantonamento del TFR, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno.

A Trento sono previsti diversi regimi orari di part time (10, 15, 20 ore), i turni vengono pianificati mediante un’app dove il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana lavorativa. Sono previste inoltre indennità a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta, e l’applicazione piena e integrale delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e consegna di tutti i DPI previsti dalla normativa vigente, e dotazioni di sicurezza gratuite come casco, indumenti con inserti ad alta visibilità e indumenti antipioggia e zaino per il trasporto del cibo. Inoltre, in aggiunta alle coperture assicurative fornite dagli istituti di previdenza ed assistenza pubblici (INPS e INAIL), a tutti i dipendenti sarà fornita un’assicurazione nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro. In più, verrà offerto ai rider assunti un training dedicato con 12 ore di formazione base e specifica sulla professione e sul tema salute e sicurezza, quali parti integranti del lavoro e regolarmente retribuite, insieme a una visita medica periodica di idoneità al lavoro.

Ci si può candidare attraverso la pagina dedicata https://www.justeat.it/rider inserendo le proprie informazioni personali, guardando un video esplicativo sul ruolo di rider e rispondendo ad alcune domande. Il candidato può fornire, inoltre, le informazioni relative al mezzo per le consegne, l’indicazione delle proprie preferenze per i turni di lavoro e i documenti necessari all’assunzione. I candidati verranno valutati singolarmente e successivamente contattati per partecipare ad una sessione online conoscitiva sull’azienda e sul ruolo del rider e avranno la possibilità di chiedere informazioni ai recruiter.