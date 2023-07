Radio Vaticana racconta il Cammino Jacopeo d’Anaunia

Foto: Archivio ufficio stampa Pat

Ha fatto una doppia tappa in Trentino la rubrica di Radio Vaticana “Strada facendo. In viaggio con la radio“, che, durante le puntate andate in onda l’8 e il 15 luglio, ha portato gli ascoltatori alla scoperta del Cammino Jacopeo d’Anaunia, versione nostrana che richiama il Cammino di Santiago di Compostela.

Le due puntate, riascoltabili in podcast, sono state dedicate a un ampia presentazione delle sette tappe giornaliere per un totale di 160 chilometri (in alternativa tre tappe per 64 chilometri) e a una descrizione più particolareggiata della tappa conclusiva, che conduce al santuario di San Romedio, ma il viaggio radiofonico tocca anche altri luoghi sacri della valle, in particolare la basilica dei Santi Martiri Anauniesi di Sanzeno e il santuario della Madonna di Senale.

I curatori di “Strada facendo” Francesca Sabatinelli, Alessandro Di Bussolo e Marina Tomarro hanno coinvolto Remo Bonadiman e Paolo Menapace dell’associazione Amici del Cammino Jacopeo, Walter Egger, membro del consiglio pastorale di Santa Maria di Senale e organista, padre Giorgio Silvestri, rettore della Basilica di Sanzeno e del Santuario di San Romedio e Bruno Endrizzi,custode della chiesa di San Bartolomeo di Romeno.