GMG di Lisbona, prima tappa a Barcellona: gioia e fretta nell’aria

Nel treno sotterraneo che da Barcellona porta alla fermata Creu Alta e alla cittadina di Sabadell si sente qualche tentativo di conversazione in spagnolo. Alcuni dei partecipanti trentini alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) spiegano alla popolazione locale cosa li spinge ad “alzarsi e andare in fretta”, per parafrasare il tema del grande evento che porterà a Lisbona 65mila pellegrini italiani e 330mila da tutto il mondo, e a sostare solo per poche ore in una città così bella come Barcellona.

Dopo la nottata trascorsa in autobus, i 250 giovani trentini che assieme all’arcivescovo Lauro e ad alcuni sacerdoti dell’Arcidiocesi di Trento andranno a Lisbona sono arrivati a Barcellona. Due pullman dormiranno lì, mentre altri tre sono alloggiati a Sabadell. Gli autobus si sono fermati alle 12.30. I 250 giovani, zaini in spalla, sono partiti subito per Barcellona, per non perdere neanche un minuto per vedere la Sagrada Familia e la Rambla. Ed è proprio la Sagrada Familia che l’arcivescovo Tisi ha citato nella sua omelia, al termine del pomeriggio, nella parrocchia di Nostra Senyora del Pilar.

“Gaudì – ha detto monsignor Tisi – ha avuto l’incredibile intuizione di realizzare una Cattedrale che sembra un castello di sabbia, all’interno della quale si trova la riproposizione della vita di Gesù nelle sue diverse fasi. Vorrei pregare il Signore perché in questi giorni possiamo frequentare la vita di Gesù, che ci racconta come dentro l’esistenza di ciascuno di noi possiamo trovare gioia“.

Il cammino verso la capitale portoghese non è ancora terminato. Domani, lunedì 31 luglio, alle 8.15 i giovani partiranno per Madrid, dove ci sarà il tempo per visitare la città e la sua Gran Via e dove l’arcivescovo Lauro terrà una catechesi rivolta ai giovani nella chiesa di Nuestra Senora del Buen Suceso. Nelle giornate che trascorreranno ad Arranhò, a 40 chilometri da Lisbona, i giovani – assieme agli iscritti alla GMG della diocesi di Pordenone – si confronteranno con i vescovi di Mantova e di Trieste, Marco Busca ed Enrico Trevisi, mentre monsignor Tisi terrà le catechesi ai giovani di Modena e Pavia.

Già si pregusta l’atmosfera di incontro della GMG. Girando per Barcellona, si incontrano alcuni gruppi da Reggio Emilia, Genova e Brescia. E i partecipanti cominciano a uscire dalla loro comfort zone per conoscere anche persone nuove, con cui intessono discorsi che parlano di futuro: tra le altre cose, il percorso universitario e la città in cui trasferirsi. “In questa giornata – ha affermato l’Arcivescovo di Trento – ho colto che c’è già il futuro in quello che fate, una bellezza e un’intraprendenza straordinaria. La vita non è uno spartito già dato, come nota Salomone, ma una serie di scelte e opportunità“.

Alcuni trentini già indossano la maglietta preparata per l’occasione da NOI Trento – “C’è fretta nell’aria”, si legge sullo sfondo blu come l’oceano di Lisbona, il cui nome significa “porto sicuro”. Oltre alla maglietta, a ciascuno è stato consegnato il kit del pellegrino, uguale per tutti gli italiani, su cui spicca una frase di Emily Dickinson: “La riva è sicura, ma a me piace combattere con le onde”. La stanchezza è tanta, ma la voglia di camminare e gustarsi ogni tappa del viaggio che porterà all’incontro con il Papa, il cui arrivo a Lisbona è previsto per mercoledì 2 agosto, è ancora di più. Rientro in albergo con un inconveniente piacevole per i due gruppi alloggiati Al Gran Hotel Verdi di Sabadell. Esausti dalla giornata, la voglia sarebbe quella di precipitarsi nelle stanze, ma non è possibile: una comitiva di messicani, anche loro pronti per la GMG, occupa tutto l’ingresso. I loro cappelli colorati, i sorrisi e le mani aperte in segno di saluto rendono quella che in un’altra occasione potrebbe sembrare una scocciatura una piacevole sorpresa.

Intanto, riporta Agensir, papa Francesco all’Angelus di domenica 30 luglio ha chiesto a tutta la comunità che affollava Piazza San Pietro, a Roma, di seguire il suo viaggio in Portogallo: “Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel viaggio in Portogallo, che compirò a partire da mercoledì prossimo, in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Tantissimi giovani, di tutti i continenti, sperimenteranno la gioia dell’incontro con Dio e con i fratelli, guidati dalla Vergine Maria, che dopo l’annunciazione ‘si alzò e andò in fretta’. A Lei, stella luminosa del cammino cristiano, tanto venerata in Portogallo, affido i pellegrini della GMG e tutti i giovani del mondo”.